Tre sigtede i drabssag fra Avedøre er sat på fri fod

Efter at have tilbragt flere måneder som varetægtsfængslede i en sag om et brutalt drab, hvor offeret blev fundet blødende og livløs på en sti i Avedøre, er tre mænd blevet løsladt af politiet.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi om udviklingen i sagen om en 25-årig mand.

Han blev tidligt om morgenen 31. oktober sidste år fundet ved et stisystem nær Avedøre Landsby af en tilfældig forbipasserende. Kort efter afgik han ved døden på grund af de mange skader, han var blevet påført.

I forbindelse med efterforskningen kom politiet til den konklusion, at offeret forinden var blevet overfaldet et andet sted.

Betjente har forsøgt at kortlægge offerets færden. Noget af det sidste, han oplevede, var at besøge en bar på et af Københavns fashionable hoteller, har Ekstra Bladet tidligere skrevet.

I dagene op til drabet kørte den 25-årige i en hvid VW varevogn, og politiet appellerede til eventuelle vidner om at henvende sig. Bilen blev fundet i vandet ud for Avedøre Holme.

I januar skete der tilsyneladende et gennembrud i opklaringsarbejdet. To af de tre mistænkte i sagen blev anholdt og derefter varetægtsfængslet af en dommer. I marts kom turen til den tredje mand.

Men åbenbart er grundlaget for sigtelsen ikke meget overbevisende. I hvert fald oplyser Københavns Vestegns Politi i en mail til Ritzau tirsdag, at de tre midt i juni blev løsladt. Vurderingen var, at der ikke længere var begrundelse for frihedsberøvelsen.

Mændene er dog fortsat sigtet for den alvorlige forbrydelse.

Den ene af de tre sidder stadig bag tremmer, men det skyldes en anden sag, hedder det.