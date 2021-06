Tre sigtet: Smuglede øl for millioner

Tre personer er torsdag blevet anholdt og sigtet for i de seneste par år at have indført ekstreme mængder øl fra Tyskland til Danmark

Udlændingekontrolafdelingen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har torsdag fået nogle store og ølglade fisk i nettet.

Tre personer fra Lolland-Falster er blevet anholdt og sigtet for i forening over de sidste par år at have indført så store mængder øl fra Tyskland til Danmark, at det vurderes at være omfattet af straffelovens bestemmelser om grov afgiftsunddragelse.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som har efterforsket sagen sammen med Skat, i en pressemeddelelse.

Øl for flere millioner

Politikommissær Carsten Høj Hansen fortæller i pressemeddelelsen, at et netværk af personer har haft et stort behov for at krydse grænsen for at købe øl i pallevis. Coronarestriktioner har gjort det mere bøvlet at handle over grænsen, men dette netværk har brugt en undskyldning om, at det var erhvervsrelateret.

Afgiftsunddragelsen er under efterforskningen blevet opgjort til cirka 1 million kroner, og ifølge politikommissæren skal man købe øl for flere millioner kroner for at nå så høj en afgiftsunddragelse.

Og øl for flere millioner kroner lyder måske godt i de flestes ører. Men har man købt dem i Tyskland, koster det altså et rap over nallerne fra Skattefar.

I forbindelse med anholdelsen af de tre personer, har man foretaget ransagninger. Her har politiet sikret flere tusinde kroner i kontanter samt andre spor og beviser, der skal undersøges nærmere.

Ifølge politiet ser de sagen som godt belyst, og nu skal 'de sidste brikker i sagen lægges på plads.'