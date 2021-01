Tre soldater dræbt i helikopterstyrt i USA

Det var under en rutinemæssig træningsøvelse at ulykke indtraf. Det berettes, at hverken ulykken eller helikopteren har haft forbindelse til onsdagens indsættelse af USA's præsident Joe Biden

Tre soldater fra den amerikanske nationalgarde har natten til onsdag mistet livet i et helikopterstyrt i staten New York.

Det skriver CNN,

Det var under en rutinemæssig træningsøvelse at ulykken indtraf skete, og det berettes, at hverken ulykken eller helikopteren har haft forbindelse til onsdagens indsættelse af USA's præsident Joe Biden.

Uvist hvorfor

Ulykken fandt sted lidt uden for byen Rochester i staten New York - 530 kilometer fra New York City.

Helikopteren var en UH-60 Black Hawk, som bliver brugt til at evakueringsopgaver.

Det er endnu uvist, hvad der fik helikopteren til at styrte.

Division of Military and Naval Affairs har ifølge CNN sagt, at de vil overtage efterforskningen af ulykken.

'Folkets soldater'

Guvernør i New York Andrew Coumo fortæller i en pressemeddelelse, at han er knust over ulykken.

- Medlemmer af nationalgarden er folkets soldater, der frivilligt tjener og beskytter både her og i udlandet, og jeg forlænger mine bønner og kondolencer fra alle New York'ere til familierne, dem, de elskede, og kollegaer til de helte, som vi aldrig vil glemme, lyder det.

Coumo har samtidig besluttet, at man torsdag vil flage på halvt i alle offentlige bygninger i staten for at ære de dræbte.