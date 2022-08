Søndag nat var der et voldsomt færdselsuheld. Søndag morgen er tre i kritisk tilstand

Politibetjente og adskillige ambulancer måtte natten til søndag rykke ud på Sydmotorvejen nær Vordingborg, hvor et alvorligt færdselsuheld var indtruffet.

Politiet har endnu ikke et præcist billede af, hvad der er foregået. To biler er stødt sammen, hvilket førte til, at alle otte implicerede måtte bringes til hospitalet.

Det oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Den ene var en tysk bil med fire voksne og to børn, hvor det ene barn var et spædbarn og den anden tre år, oplyser vagtchefen.

Den anden var en dansk bil med to voksne i.

Foto: Per Rasmussen

Tre stadig i kritisk tilstand

De to danske statsborgere er søndag morgen blevet udskrevet fra hospitalet.

I den tyske bil er børnene og en af de voksne udskrevet. De tre andre voksne er stadig i kritisk tilstand.