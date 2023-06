Tre svenskere anholdt: Mistænkt for voldtægt af to norske kvinder

Tre unge svenskere, heraf to mindreårige, er blevet anholdt og mistænkt for at have voldtaget to norske kvinder i Marbella i Spanien.

Det skriver det spanske nyhedsbureau EFE, der har fået det bekræftet af spansk politi.

Ifølge mediet skulle kvinderne have fortalt, at det var over Snapchat, at de kom i kontakt med de nu anholdt svenskere.

Hændelsen fandt sted i forbindelse med en fest, som kvinderne var inviteret til i en lejlighed, mændene havde lejet i Marbella.

Undersøger sagen

Herefter har de to kvinder været på det lokale hospital til undersøgelser. Det skriver den lokale avis La Opinión de Málaga .

Spansk politi har nu startet en efterforskning.

Norske VG oplyser, at de har været i kontakt med det norske udenrigsministerium, som vender tilbage med oplysninger, når de har undersøgt sagen nærmere.