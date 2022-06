Ekstra Bladet

En 18-årig mødte sidste efterår op på et stisystem ved Ormslevvej i det vestlige Aarhus i den tro, at han skulle sælge skunk. I stedet endte han med at blive dræbt med flere knivstik.

Nu er tre unge på hhv. 20, 20 og 19 år, tiltalt for drabet på teenageren.

Politiet mener, at gruppen af mænd havde planlagt at røve et kilo skunk fra den 18-årige.