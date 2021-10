Tre tiltalt for terrorforsøg i Danmark

To mænd og en kvinde er blevet tiltalt for forsøg på terrorisme. Anklagemyndigheden mener, at de har anskaffet sig kemikalier og udstyr med henblik på at fremstille sprængstof

En fjernstyret legetøjsbil, elpærer, acetone og batterisyre. Det er bare nogle af de remedier, som tre personer, der nu er blevet tiltalt for forsøg på terror, er blevet fundet i besiddelse af.

Blandt de tiltalte er der tale om to mænd på henholdsvis 22 og 23 år samt en kvinde på 39.

Anklagemyndigheden mener, at de tre personer i månederne frem mod 18. april 2019 har anskaffet acetone, tændvæske, brintoverilte og batterisyre, der kunne bruges til at producere sprængstof. Derudover skal de have anskaffet el-pærer, batterier, søm, andre mentalgenstande og en fjernstyret bil, der kan bruges til at lave en fjernudløser.

Af tiltalen fremgår det, at de tre 'gennem undersøgelse og drøftelse af mulige mål for bombesprængning, gjorde forberedelser til fremstilling af en eller flere bomber til brug for en terrorhandling' et ukendt sted i Danmark eller udlandet.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

De to mænd blev anholdt 18. april 2019, og Anklagemyndigheden mener, at anholdelsen var årsag til, at terrorhandlingen mislykkedes.

Ildspåsættelse og støtte til Islamisk Stat

De to mænd er også tiltalt for ildspåsættelse. Ifølge Anklagemyndigheden købte de 18. april 2019 en liter benzin på en tankstation på Amager, hvorefter de kørte til en parkeringsplads på Amager Strandvej, hvor de overhældte en bus med den indkøbte benzin og derefter satte ild til den, så den udbrændte.

Fire punkter i anklageskriftet er retten mod den 39-årige kvinde, som blandt andet også er tiltalt for at have ydet økonomisk støtte til terrorvirksomhed. Ifølge Anklagemyndigheden har hun gennem en mellemmand i Tyrkiet overført 1000 US dollars til en person, der var tilknyttet Islamisk Stat, ligesom hun på samme måde har overført 2400 US dollars på et andet tidspunkt.

Hun er også tiltalt for at have fremmet terrorvirksomhed ved at have hjulpet tre personer tilknyttet Islamisk Stat med at oprette profiler på sociale medier og kommunikere på internettet.

Derudover er hun tiltalt for at have udbredt store mængder propagandamateriale fra Islamisk Stat på sociale medier og for at have været med til at reetablere kommunikation mellem deltagere i et Islamisk Stat onlinenetværk, efter Europol havde lukket det gamle fora.

Nægter sig skyldig

Den 23-årige mands forsvarsadvokat Peter Secher oplyser til Ekstra Bladet, at hans klient nægter sig skyldig i tiltalen. Den 39-årige kvindes forsvarer Jesper Storm Thygesen oplyser ligeledes, at kvinden nægter sig skyldig. Det har i skrivende stund ikke været muligt at få oplyst fra den tredje forsvarer, hvordan hendes klient forholder sig til tiltalen. Han nægtede sig skyldig i grundlovsforhøret.

Kvinden og den ene af mændene har dobbelt statsborgerskab, og derfor ønsker Anklagemyndigheden, at de to skal frakendes deres danske indfødsret. Den anden mand er udelukkende dansk statsborger.

Ifølge en pressemeddelelse på Anklagemyndighedens hjemmeside er sagen planlagt til at skulle begynde ved Københavns Byret i starten af november.