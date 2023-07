Tre timer gik der: 21-årig sigtet efter spritny lov

Tre timer efter en ny lattergas-lov trådte i kraft, klappede fælden for en 21-årig mand i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i døgrapporten.

Loven, der gør det forbudt at være i besiddelse af lattergas i det offentlige rum, trådte i kraft lørdag 1. juli.

Klokken 03.06 natten til lørdag blev den 21-årige fanget af politiet med to flasker lattergas på bagsædet af sin bil, efter han blev stoppet af en patrulje, fordi han kørte over for rødt i et kryds i det centrale Aarhus.

Manden fik den tvivlsomme ære af at være den første i politikredsen, der blev sigtet efter den nye lov.

Han kan nu se frem til en bøde på 3000 kroner for besiddelsen af lattergassen, og oven i det får han en bøde for at køre over for rødt.

Han kan desuden risikere en bøde for ulovlig transport af farlig gods, da lattergassen ikke blev transporteret korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skriver Østjyllands Politi.