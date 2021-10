Tre udviste fra omstridt udrejsecenter fængslet for nye forbrydelser

Tre kriminelle udlændinge, der er dømt til udvisning af Danmark, men som har opholdspligt på det omstridte Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast, er nu varetægtsfængslet i København for nye grove forbrydelser.

I onsdags blev en 26-årig algierer og en 26-årig tuneser varetægtsfængslet ved Retten på Frederiksberg sammen med en 28-årig udlænding.

De to 26-årige skal opholde sig på Kærshovedgård. De tre mænd sigtes for et hjemmerøveri på Hulgårdsvej i Københavns NV-kvarter begået i tirsdags midt på eftermiddagen.

Vermund: Det er jo absurd

’Kugler gennem døren’

Her brød røverne, ifølge sigtelsen, terrassedøren op og trængte ind på bopælen, hvor de to beboere, en mand og en kvinde, søgte ly på badeværelset.

Først havde røverne forsøgt at få beboerne til at åbne hovedøren ved at råbe ’Åbn døren, eller der kommer kugler gennem døren’.

Parret blev hevet ud fra badeværelset og truet med en bøjet jernstang, mens hjemmerøverne truede: ’I bliver stukket ned, hvis I ikke betaler jeres gæld’ og ’Vi tager (navnet på manden, red.) med, hvis ikke (navnet på kvinden, red.) betaler’.

Røverne tog 2200 kr., der lå på sofabordet, og stak af. Men i det samme nåede politiet frem og anholdt de tre. De nægter sig skyldige.

De sigtes for røveri af særlig grov beskaffenhed ved at være trængt ind i et privat hjem. Det har en strafferamme på ti års fængsel. Sagen kører for lukkede døre, og det er uklart, om de sigtede i forvejen havde noget kendskab til beboerne og deres påståede gæld.

De to 26-årige var i forvejen godt kendt af politiet. De har været sigtet sammen i flere sager. Algiereren er kendt for sager om vold, narkotika og voldtægtsforsøg.

Slog vagt ned

I onsdags blev også en tredje beboer fra Kærshovedgård, en 21-årig statsløs mand, der er født i Syrien, varetægtsfængslet i 20 dage i Københavns dommervagt, sigtet for vold mod en vagt på Københavns Hovedbanegård.

Vagten bortviste den 21-årige fra hovedbanegården, fordi han havde en hånd nede i en kvindes taske. Men den 21-årige kom kort efter retur, og da vagten igen bad ham om at forsvinde, fik vagten knytnæveslag i ansigtet og på kroppen.

Vagten og en kollega fik holdt den 21-årige tilbage, til politiet kom.

I dommervagten nægtede den 21-årige sig skyldig og afviste at udtale sig. Han blev fængslet, fordi der er risiko for, at han vil begå ny kriminalitet, og at han vil unddrage sig retsforfølgelsen.

Lang reststraf

Syreren var prøveløsladt med 370 dage i reststraf.

I maj 2019 fik han ni måneders fængsel ved Retten i Randers for røveri, og i juli 2019 fik han to år og tre måneders fængsel ved Retten i Aalborg for røveri, frihedsberøvelse og vold mod offentligt ansat.

Han blev også udvist af Danmark for bestandigt.

Han blev så prøveløsladt i august 2020 med over et år i reststraf, men da udvisningen ikke kunne sættes i værk, blev han knyttet til Kærshovedgård.

Beboerne kan komme og gå, som de vil, men de har meldepligt, og da han overtrådte denne, fik han i marts i år 60 dages fængsel ved Retten i Herning og blev igen udvist.

Han afsonede dommen senere på året og blev igen prøveløsladt 23. august i år - hvor han stadig havde reststraffen på 370 dage fra de tidligere domme stående.