Tre unge overfaldet

En 17-årig dreng og to 16-årige piger blev torsdag aften overfaldet

Tre unge blev torsdag aften overfaldet ved havnebadet i området ved Køge Marina.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var en 17-årig dreng, som slog alarm efter, at han og to 16-årige piger var blevet overfaldet af en gruppe unge mænd på 5-10 personer.

De tre unge mennesker var hver især blevet overfaldet efter, at en fra gruppen havde tiltalt en af de 16-årige piger i nedladende vendinger.

Pigen valgte at påtale kommentarerne, hvilket resulterede i, at en ung mand fra gruppen tildelte den 16-årige et knytnæveslag i hovedet og trak hende i håret.

Den 17-årige dreng så overfaldet og kom den 16-årige til undsætning, hvorefter han også fik et knytnæveslag i ansigtet af samme unge mand.

Efterfølgende blev den 17-årige dreng væltet omkuld og fik tildelt flere spark mod hovedet.

Dette overfald så den anden 16-årig pige, som ville hjælpe den 17-årige, men i stedet endte hun med at blive slået i baghovedet af nogen fra gruppen.

Efter overfaldene forsvandt gruppen fra stedet.

De tre forurettede unge havde hver især fået mindre skader som følge af volden, men den 17-årige dreng havde også fået mindre skader på sine tænder.

Gruppen af mænd beskrives som af anden etnisk oprindelse, og sagen efterforskes nu af politiet i et forsøg på at få identificeret de personer fra gruppen, som deltog aktivt i overfaldene.

I den forbindelse hører politiet gerne fra personer, der måtte havde set gruppen i området inden overfaldet på de tre forurettede ved havnebadet. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.