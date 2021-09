Det var pigens far, der ved et uheld kørte ind i pigen

En blot treårig pige har mistet livet efter en ulykke i Nagelsti på Østlolland.

Det skriver Folketidende om ulykken, der indtraf torsdag i sidste uge.

Til lokalmediet oplyser efterforskningsleder hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Bon von Würden, at det var pigens far, der ved et uheld kom til at køre pigen ned i familiens indkørsel, da han troede, at hun var inde i huset.

Ifølge politiet er det endnu for tidligt at sige, hvad der skal ske videre i sagen.