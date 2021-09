Treårig død: Kørt ned ved familiens hus

Det var pigens far, der ved et uheld kørte ind i pigen

Opdatering: Det fremgik tidligere af artiklen, at ulykken skete i indkørslen. Pigens far fortæller dog til Ekstra Bladet, at ulykken skete på vejen foran indkørslen.

En blot treårig pige har mistet livet efter en ulykke i Nagelsti på Østlolland.

Det skriver Folketidende om ulykken, der indtraf torsdag i sidste uge.

Til lokalmediet oplyser efterforskningsleder hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Bo von Würden, at det var pigens egen far, der ved et uheld kom til at køre pigen ned.

Ulykken skete foran familiens indkørsel, da pigens far troede, at hun var indenfor, da han ramte hende.

Ifølge politiet er det endnu for tidligt at sige, hvad der skal ske videre i sagen.