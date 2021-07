Treårig dreng forsvandt: Hvilede sig i sin autostol

Politiet fik en melding om en treårig dreng, der var forsvundet fra sine bedsteforældres hjem. Han blev fundet i sin autostol, hvor han havde brug for et hvil

Panikken var til at spore hos moderen til en treårig dreng fra Roskilde, fordi hendes søn under sit besøg hos sine bedsteforældre pludselig ikke var at finde.

Bedsteforældrene ringede til moderen og fortalte, at drengen havde været væk i 20 minutter.

Det fik straks moderen til den treårige til at ringe til alarmcentralen, der prompte sendte flere patruljebiler med udrykning til bedsteforældrenes hjem i et villakvarter i Roskilde, fremgår det af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Alarmcentralen modtog opkaldet klokken 11, og klokken 11.23 blev drengen fundet i god behold - på bedsteforældrenes adresse.

Han blev fundet siddende i sin autostol i familiens bil, hvor den lille gut selv var kravlet ind for at hvile sig.

Eftersøgningen blev herefter indstillet, og da familien var blevet beroliget, forlod politiet området.