Treårig pige dør efter skud fra femårig

En tragisk scene har udspillet sig i USA, hvor to børn har fået fat i et skydevåben.

En femårig dreng har skudt og dræbt en treårig pige ved en fejl.

Det skriver ABC News.

Den tragiske hændelse udspillede sig i et hjem i Bena i staten Minnesota.

Sagen er blevet behandlet af det lokale politi, og Cass County Sheriff's Office oplyser i en pressemeddelelse, at offeret blev transporteret i ambulance til det lokale hospital umiddelbart efter politiet dukkede op. Her var det desværre ikke muligt at redde pigens liv og hun blev erklæret død på Deer River Hospital.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvad de to børns relation har været, eller hvordan den femårige dreng fik fat i et skydevåben.