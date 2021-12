Tredje dag i træk med skyderi: Mand ramt af skud på Frederiksberg

En mand er ramt af skud og er i meget alvorlig tilstand, oplyser Københavns Politi lørdag aften.

En gerningsmand er samtidig flygtet fra stedet.

Politiet er massivt til stede omkring Åboulevard 39 på Frederiksberg i København, hvor skudepisoden har fundet sted.

- Vi fik klokken 21.38 en anmeldelse om, at der havde været skyderi inde på en vandpibecafe. Vi kunne konstatere, at der havde været fire til seks personer derinde. Her var en ung mand ramt af skud, siger politiinspektør Rasmus Skovsgaard ved en pressebriefing sent lørdag aften.

Han kan ikke sige noget om offerets identitet, eller hvor på kroppen han er blevet ramt.

Åboulevard omkring Bülowsvej er afspærret, og Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet søger omkring adressen på Åboulevarden med hunde.

Udsender signalement

Københavns Politi beder offentligheden om hjælp til at finde gerningsmanden.

Den mistænkte er set i en Netto i nærheden på H.C. Ørstedsvej hvor nedenstående overvågningsbilleder stammer fra.

Foto: Københavns Politi

Han beskrives som 'ung mand med fuldskæg, der er cirka 175 cm. høj, han bar mørkt tøj, sort jakke, sorte eller blå bukser, har mørkt hår, sorte sko, sorte handsker og sort mundbind'.'

Har du oplysninger om manden, kan du henvende dig til politiet på telefonnummeret 114.

Politiet ved endnu ikke, om skyderiet er banderelateret, men Rasmus Skovsgaard fortæller, at det er en hypotese, som man naturligvis arbejder med

Tredje skyderi

Både torsdag og fredag har der været skyderier i og omkring København. Først på Nørrebro og dagen efter i Rødovre.

I begge skyderier blev nogen dræbt. En 17-årig mistede livet i Rødovre og en yngre mand i 20'erne døde af skud på Nørrebro.

Dermed har der nu været tre skyderier på tre dage i København og omegn.

Ekstra Bladet følger sagen ...