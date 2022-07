Tredje gang: Skræmmende fund i sø

Det er nu tredje gang på relativt kort tid, at der dukker menneskelige ligrester op i Lake Mead i USA

Endnu et skræmmende fund er gjort i den kunstige sø Lake Mead uden for Las Vegas i USA.

For tredje gang inden for kort tid har man fundet menneskelige ligrester i søen, der ligger lige på grænsen mellem Nevada og den nordvestlige del af Arizona.

Det oplyser lokale myndigheder i en pressemeddelelse.

Afspærrer område

I pressemeddelelsen skriver myndighederne, at mandag 25. juli klokken 16.30 lokal tid modtog parkbetjente i området en vidnerapport om, at der var blevet fundet menneskelige ligrester ved Swim Beach ved Lake Mead.

'Parkbetjente er på stedet og har afspærret området for at indsamle de menneskelige rester,' lyder det videre.

Om der er tale om et helt lig, dele af et lig eller om flere lig, er der ingen oplysninger om. Ligeledes står der heller ikke noget i pressemeddelelsen om, hvor længe liget har ligget i søen, eller om der er formodning om, at der er sket en forbrydelse..

Der er tilkaldt en retsmediciner, som nu skal undersøge dødsårsagen.

'Efterforskningen er i gang', slutter nationalparken med at skrive.

Ingen af de nyligt fundne lig er blevet identificeret endnu.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at der er dukket rester af døde mennesker op fra søen i 2022.

I begyndelsen af maj blev ligresterne fra et offer for en årtier gammel drabssag fundet i en tønde. En sag, som sandsynligvis går tilbage til midten eller slutningen af 1970'erme eller begyndelsen af 1980'erne, ifølge efterforskningsleder ved politiet i Las Vegas Ray Spencer.

Politiet mener, at der skulle være tale om en mand, som var blevet skuddræbt.

Blot en uge efter fandt to søstre, der var på en paddleboardtur på søen, endnu et lig. Denne gang fandt politiet ingen beviser, der tydede på, at der var tale om en forbrydelse.

Rekordlav vandstand

De mange ligrester, som er begyndt at dukke op af vandet, skyldes, at søen i den seneste tid har haft rekordlav vandstand på grund af tørke i delstaten.

Vandstanden i søen, som er det største menneskeskabte vandreservoir i USA og forsyner 40 millioner mennesker i syv forskellige stater med drikkevand, er siden 1983 faldet med 52 meter og er nede på omkring 30 procent af sin kapacitet.

- Hvis vandstanden går længere ned, er det meget muligt, at vi får nogle meget interessante ting til overfladen, sagde Michael Green, der er professor i historie på universitet i Nevada, ifølge The Guardian.

Vandstanden i Lake Mead er på det laveste niveau siden april 1937, da reservoiret blev fyldt for første gang, ifølge NASA. Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix

Forventer flere lig

Og netop på grund af den lave vandstand udelukker amerikansk politi heller ikke, at flere lig kan dukke op.

- Jeg vil sige, at der er en meget god chance for, når vandstanden falder, at vi vil finde flere menneskelige rester, sagde efterforskningsleder ved politiet i Las Vegas Ray Spencer i forbindelse med fundet af ligresterne i tønden tilbage i maj.

Der er også spekulationer om, at nogle af ligene muligvis kan være ofre, som mafiaen har skaffet af vejen i søen, der ligger en lille halv times køretur fra Las Vegas Strip.

- Det er ikke til at sige, hvad vi finder i Lake Mead, lød det ifølge The Guardian fra Oscar Goodman, der var borgmester i Las Vegas i perioden 1999-2011.

- Det er ikke et dårligt sted at dumpe et lig.

Oscar Goodman har tidligere i sit virke som advokat repræsenteret personer, der har været tiltalt for være nogle af de førende aktører inden for organiseret kriminalitet i Las Vegas.

Han afviste dog ifølge mediet at nævne navne på, hvem der kunne dukke op i det kæmpestore reservoir.