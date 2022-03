Tredje mand fængslet i drabssag

En 20-årig mand er i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han sigtes for drab. Den 20-årige nægter sig skyldig.

Den 20-årige er dansk statsborger, men har bopæl i Sverige. Ifølge Ekstra Bladets research har han tilknytning til en svensk bandegruppering, der af politiet omtales som Imad-gruppen.

Han er anholdt Sverige, men blev udleveret til Danmark i går. I dag blev han så fremstillet i Københavns Dommervagt, hvor han sigtes for at have været med til drabet på en 36-årig mand, der blev skudt på Vesterbro om aftenen 4. februar.

Offeret er svensk statsborger, og to mænd er allerede varetægtsfængslet i sagen.

Ved retsmødet mod de to nu fængslede svenske statsborgere i sidste uge kom det frem, at politiet mistænker bandemedlemmer for drabet.

Ifølge sigtelsen skete drabet som led i en konflikt mellem to svenske grupperinger, mens en 35-årig tilskyndede to yngre mænd - heriblandt den 20-årige dansker - til drabet.

De to unge mænd mødtes ved 20.20-tiden med den nu afdøde svensker ved Københavns Hovedbanegård.

De tre kørte sammen derfra i den 36-åriges svensk indregistrerede bil, parkerede den på Vesterbro og gik sammen ad Kaalundsgade mod Vesterbrogade.

Her blev den 36-årige, der ifølge dansk politi har 'en vis bandetilknytning', dræbt. Han blev ramt af skud i baghovedet, i venstre hånd og i venstre balle.

Mens de to fængslede lod sig udlevere til dansk politi frivilligt, nægtede den 20-årige dansker. Det er derfor, at han først er blevet stillet for en dansk dommer onsdag.

Det er ikke oplyst, hvordan den 20-årige stiller sig til sigtelsen. De to svenske mænd nægter sig begge skyldige.