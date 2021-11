Tredje mistænkte anholdt i drabssag

Den 19-årige mand har været eftersøgt af politiet siden knivdrabet på en 18-årig mand søndag aften på Ormslevvej i Viby ved Aarhus. Han mødte ifølge Østjyllands Politi selv op på politistationen i centrum af Aarhus omkring klokken 14.00 tirsdag. Han blev umiddelbart efter sigtet for drab og røveri.



- Vi har i løbet af mandag og tirsdag søgt intensivt efter den 19-årige, vi har foretaget flere afhøringer og haft kontakt med en række personer i hans netværk, og jeg er tilfreds med, at han nu valgte at melde sig selv, siger politiinspektør Brian Voss Olsen, Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Specialanklager hos Østjyllands Politi, Jesper Rubow, siger til Ekstra Bladet, at den 19-årige formentlig fremstilles i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus onsdag formiddag. Her vil anklagemyndigheden efter al sandsynlighed anmode om lukkede døre for pressen og offentligheden, idet efterforskningen fortsat er på et tidligt stadie.

To andre 19-årige mænd blev anholdt natten til mandag nogle timer efter drabet, og senere blev begge varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus mandag eftermiddag.

Adskillige elever ved Aarhus Handelsgymnasium i Viby lagde blomster ved skolens indgang mandag i respekt for den dræbte, der gik i 2.g på gymnasiet. Foto: Ernst van Norde

Politiet ekstra synlige

Østjyllands Politi har mandag og tirsdag været ekstra synlige i Viby omkring gerningsstedet, og den mobile politistation har været placeret i området - den indsats fortsætter også de kommende dage.

Erik Dalhoff fra Østjyllands Politi har sammen med kolleger været ekstra synlige i Viby de seneste dage i kølvandet af det tragiske knivdrab. - Alle er velkomne med alle slags spørgsmål, siger han til Ekstra Bladet. Foto: Ernst van Norde

Specialanklager Jesper Rubow vil ikke kommentere, hvilken relation de tre jævnaldrende, anholdte mænd har til hinanden, ejheller om de kendte den dræbte, 18-årige i forvejen.

- Det er en alvorlig sag med flere sigtede og megen efterforskning. I den situation kan vi ikke svare på særlig mange spørgsmål vedrørende sagen, siger Jesper Rubow.

Der er endnu ikke fastsat et præcist tidspunkt for grundlovsforhøret onsdag. Østjyllands Politi melder tidspunktet ud via deres Twitter-profil, så snart det er kendt.