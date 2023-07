Tredobbelt knivstikkeri og drab: Ville dræbe sin behandler

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): En 41-årig mand sigtes for manddrab og forsøg på manddrab ved med kniv at have stukket to kvinder og en mand fredag klokken 12.10 ned ved Psykiatrisk Center Glostrup.

Manden erkender forholdet, der vedrører drabet og erkender grov vold mod de to andre ofre. Den 41-årige forklarede, at han havde til hensigt at dræbe sin behandler Mariann Stenberg, da han gik til angreb på hende. Hun afgik ved døden samme dag som følge af knivlæsioner.

Det kom frem under grundlovsforhøret i Retten i Glostrup lørdag formiddag.

Retsformanden vurderede, at der er en gentagelsesrisiko - derudover vurderede hun, at der er grund til at mistænke manden for drab og drabsforsøg. Derfor varetægtsfængsles manden i en almindeligt fængsel i fire uger frem til 16. august.

Foto: Kenneth Meyer

Irriteret

Under grundlovsforhøret er den 41-årige mand er tydeligt irriteret og påvirket ved situationen. Han hæver stemmen, mens han igen og igen gentager:

- Jeg har oplevet meget lort. Jeg kan ikke mere. Det har ødelagt mit liv. Det er ikke mig, der har valgt det. Der er ikke styr på mig i Danmark.

Den ene af de to overlevende blev udskrevet fra hospitalet i går, mens den anden er blevet opereret for sine kvæstelser i nat.

Manden, der fortsat er indlagt, er blevet stukket i lunge og milt, mens kvinden, der er blevet udskrevet, er stukket i armen.

Sigtet: Hun ville ikke gå på pension

Da anklageren spørger den sigtede ind til, hvorfor Mariann Stenberg skulle dø, gav manden i sin forklaring udtryk for, at han ikke følte, han fik den rette behandling.

- Det er fordi, hun er der kun for at provokere og ødelægge min behandling. Jeg sagde, hun (drabsofferet, red.) skulle gå på pension, men det ville hun ikke, siger han og taler med hævet stemme.

- Fordi jeg har oplevet så meget lort, sagde jeg til mig selv, at de skulle have den tilbage igen (gengæld, red.), forklarede den 41-årige, men tilføjede, at det ikke var hans mening at angribe andre end behandleren.

Foto: Kenneth Meyer

Har en behandlingsdom

Knivoverfaldet skete på Retspsykiatrisk Ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup på Brøndbyøstervej.

Her er patienterne ikke indlagt, men kommer for at modtage ambulant behandling, som de er blevet dømt til at modtage, fordi de har begået kriminalitet.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at manden har en behandlingsdom fra januar 2014.

- Dommen er ni år gammel (behandlingsdom fra 2014), nu skal der være ro på. Jeg har oplevet lort i otte år. Derfor skete det her, sagde manden under grundlovsforhøret.

Udover behandlingsdommen blev manden også anholdt og sigtet 10. juni i Albertslund i år for flere voldsforhold, trusler, hærværk og ulovlig besiddelse af kniv.