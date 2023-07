Tricktyv slog til mod ældre herre ved pengeautomat

Der gik flere dage, før at en ældre mand fra Ringsted opdagede, at hans dankort var blevet stjålet og misbrugt. Nu er sagen anmeldt til politiet, som opfordrer til påpasselighed.

Sagen er beskrevet torsdag i Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport og drejer sig om en 78-årig mand, som fredag i sidste uge hævede penge i en automat ved et supermarked på Roskildevej i Benløse.

En fremmed - og tilsyneladende vanlig mand - gjorde den ældre herre opmærksom på, at han havde tabt en pengeseddel på jorden. Den 78-årige samlede sedlen op, tog sit dankort fra automaten og forlod stedet.

Retteligt er det en sandhed med modifikationer at sige, at han tog 'sit' dankort fra automaten. For det viste sig efterfølgende, at det var et helt andet dankort.

Mandens eget dankort var væk. Og ikke nok med det. Det var blevet brugt til en kontanthævning på 2000 kroner og til køb af forskellige varer. Det opdagede den 78-årige først nogle dage efter, hvorefter han fik kortet spærret og gik til politiet.

Hvad angår den tilsyneladende venlige mand, som fortalte om den tabte pengeseddel, så er betegnelsen 'tilsyneladende' efter alt at dømme nøgleordet. Politiet formoder nemlig, at der er tale om en tricktyv.

Midt- og Vestsjællands Politi arbejder ud fra en teori om, at manden har afluret koden, da den 78-årige hævede penge. Derefter har han formået at bytte mandens kort ud med et andet, mens manden samlede en pengeseddel op fra jorden.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at efterforskerne nu forsøger at identificere gerningsmanden - i første omgang ved at strikke et signalement sammen.

Den 78-årige har ikke kunnet give noget signalement, men efterforskerne håber at kunne finde videovervågningsmateriale på de steder, hvor dankortet er blevet misbrugt.

Politiet opfordrer til, at man beskytter sin pinkode mod afluring, når man indtaster den.