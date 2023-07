Troede Uber Eats ringede på døren: - Han sigtede på mig med en pistol

En mand og en kvinde blev ofre for et væbnet røveri, mens de var indlogeret på et hotel i New York City. Nu sagsøger de hotellet

Et ungt par fik en voldsom overraskelse, da det midt om natten bankede på deres hoteldør.

Parret havde bestilt dessert med udbringning og troede, at det var buddet, der var ankommet, men da manden åbnede døren, kiggede han direkte ind i et pistolløb.

Uden for døren stod to maskerede personer, som tvang sig adgang til parrets værelse på et hotel i New York City-bydelen Queens.

Det skriver tabloidavisen New York Post, der har talt med parret.

Sagsøger hotel

Hændelsen fandt sted tilbage i januar 2021, da parret var i byen for at fejre nytår med nogle venner. Den er blevet aktuel igen, efter de fredag valgte at sagsøge hotellet.

Parret påstår i søgsmålet, at hotellets manglende sikkerhed gjorde det muligt for røverne at bryde ind. Det fremgår af retsdokumenter indleveret til højesteretten i Brooklyn.

Hotellet afviser anklagerne.

Bandt kvindens ben

Over for New York Post fortæller manden, at parret blev truet med en pistol, og at kvinden, der lå i sengen, fik dynen revet af og bundet sine ben sammen.

- Jeg åbnede døren for at tage imod maden, og i samme øjeblik braste to mænd ind og holdt en pistol for mit ansigt. Jeg havde intet tøj på, fortæller manden.

Herefter tvang de manden til at lægge sig ned, helt nøgen og med ansigtet mod gulvet, mens de stjal alle værdigenstande fra værelset, inklusiv smykker parret havde på:

Gerningsmændene forlod stedet med smykker, punge og sneakers. Parret ventede i nogle minutter, inden de løb ned i lobbyen og tilkaldte hjælp.

Gerningsmændene er aldrig blevet fundet.