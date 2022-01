Truslerne mod en familiefar og forretningsdrivende fra Ikast faldt ad flere omgange og strakte sig over et år.

- Du skal betale i dag. Ellers bruger jeg denne her, lød det blandt andet fra en af afpresserne, da han en julidag i 2019 pegede et skydevåben mod familiefaderens hoved og for første gang fremsatte et krav om penge.