Truede og tæskede skoledrenge

17-årig mand sigtet for vold og trusler på livet mod to drenge 12 og 13 år

En sigtet, 17-årig mand havde knap nok sat sig til rette i vidneskranken i det lille lokale i kælderen under Domhuset i Aarhus, da hans ene storebror rejste sig fra tilhørerpladserne og gik ud på gangen og spurgte et par betjente fra Østjyllands Politi:

- Hvorfor har I anholdt min lillebror i den her sag?

Det kunne betjentene naturligvis ikke svare på, og dommer Mette Helby Jensen bad den unge mand sætte sig ned og tie stille som de øvrige tilhørere, herunder endnu en storebror til den sigtede og den sigtedes mor.

Dernæst gik der ikke mange minutter, inden dommeren valgte at lukke dørene for familien, pressen og de få, øvrige tilhørere. Hun fulgte således anklager Sara Hyltofts begæring og begrundede beslutningen med, at der forestår flere genafhøringer og muligvis flere anholdelser af medgerningsmænd.

Den 17-årige mand blev således fremstillet i et lukket grundlovsforhør, hvor han blev sigtet for grov vold og trusler på livet mod to drenge på 12 og 13 år. Yderligere to drenge på 15 og 12 år er ifølge politiet involveret i sagen. Den 15-årige har tidligere været anholdt og er sigtet som medgerningsmand, mens den 12-årige grundet sin alder kun har været afhørt.

Forsvarer Henrik Feldt Rasmussen informerede retten om, at hans klient nægter sig skyldig i sigtelsen.

Truede med kniv

Den 17-årige, spinkle mand med mørkt, kort hår blev anholdt på en adresse i Aarhus tirsdag morgen klokken 05.20. Han ankom til grundlovsforhøret flankeret af to betjente, og han virkede rolig og fattet. Han var iført sort hættetrøje, sorte, lange træningsbukser og sorte sneakers. Han virkede et kort øjeblik lettet over at se sin mor og brødrene på tilhørerpladserne, men alvoren vendte hurtigt tilbage, da dommer Mette Helby Jensen instruerede den unge mand om hans rettigheder.

Anklager Sara Hyltoft, Østjyllands Politi, læste herefter sigtelsen op. Den 17-årige sigtes for at have sparket og slået de to mindreårige drenge flere gange og for at have trampet et af ofrene i ansigtet.

Overfaldet skete angiveligt som kulminationen på en konfrontation med de to forurettede på fodboldbanerne ved Ellehøjskolen i det vestlige Aarhus, idet den 17-årige ifølge sigtelsen truende skulle have råbt: 'Hvis I rører ved ham, stikker jeg jer.'

Overfaldet skete ifølge sigtelsen 10. april, og den 17-årige har derfor været eftersøgt et godt stykke tid, inden han blev fundet og anholdt tidligt tirsdag morgen.

Den unge mand blev varetægtsfængslet i fire uger. Han tog forbehold for eventuelt at kære kendelsen om fængsling til landsretten.

