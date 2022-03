Truede politi med økse: Skudt i maven

Det var forsøg på vold mod betjente med en økse eller lignende genstand, som førte til, at en 36-årig mand blev skudt af politiet i Hvidovre i forrige uge.

Det fremgår af en sigtelse i sagen, som Ekstra Bladet nu har fået aktindsigt i.

Som tidligere beskrevet rykkede politiet ud om natten til et boligkvarter på Agermosen. Her opstod der en voldsom situation med en mand, og politiet trak våben og skød.

Der har hidtil ikke været mange detaljer fremme, da Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, undersøger sagen, som det altid skal ske, når politiet affyrer skud. De oplyste alene, at de klokken 01.59 modtog en underretning fra Københavns Vestegns Politi om, at der var blevet affyret skud mod en 36-årig mand. Manden var bragt til hospitalet, men var udenfor livsfare.

Men i følge retsdokumentet, Ekstra Bladet har indsigt i fra et grundlovsforhør som fandt sted efter episoden den 2. marts fremgår det, at manden blev sigtet for forsøg på vold mod politiet.

Først modsatte han sig anholdelse, da politiet kom frem på villavejen og trods det, at han fik sprøjtet peberspray på sig, og en politihund også blev sat ind mod manden, gik han mod betjentene med løftet arm, hvor 'han holdt en økse eller en tilsvarende genstand'. Det beskrives i dokumentet, at politifolkene skød to gange, og at et skud ramte manden i maveregionen.

Anklageren begærede den 36-årige varetægtsfængslet. Han sagde, at der var en begrundet mistanke om, at han havde forsøgt at overfalde de to betjente med en økse eller en machete, og at man frygtede, at han med sin opførsel på fri fod ville gøre 'noget vanvittigt igen', som der står.

På daværende tidspunkt var manden for en dommer in absetia, da han lå på Rigshospitalet og blev behandlet for sit skudsår. Han fik da opretholdt sin anholdelse, men har siden fysisk været for en dommer. Han er nu varetægtsfængslet frem til 30. marts.

Manden nægter sig skyldig, men detaljer i hans efterfølgende forklaring kendes ikke.

Blev vækket af hundegøen

Flere beboere hørte på tæt hold den voldsomme episode og har fortalt, hvordan de blev vækket af en hund, der gøede vildt.

- Jeg tænkte først, om det var hunde, der sloges, men så hørte jeg to skud, fortalte en mand, og da han gik ud i sin forhave så han blå blink og hørte råb som 'lig stille', mens en mand skreg og klagede sig.

Flere ting lå spredt på kørebanen blandt andet en økse efter den dramatiske episode. Foto: Kenneth Meyer

Dagen der på var der flere efterforskere på villavejen, som var afspærret, og der lå flere ting spredt over kørebanen, blandt andet knive og en økse, som blev indsamlet.

Når DUP'en har undersøgt politiets skudafgivelse, laver de en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

