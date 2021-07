Truer efter mediefokus: 'De skal bankes ud af Christiania'

'Synes, at den/de som taler med EB skal bankes ud af Christiania.'

Sådan lyder det truende budskab i en intern gruppe på facebook, der tæller 427 beboere og forretningsdrivende på Christiania. Truslen kommer, efter at Ekstra Bladet i denne uge har beskrevet, hvordan der lige nu hersker voldsom intern splittelse på fristaden efter drabet på en 22-årig mand i begyndelsen af juli.

Spliden omhandler Pusher Streets fremtid i den verdensberømte bydel.

Konkret ønsker en side af konflikten, at salget i Pusher Street skal fortsætte, mens en anden side mener, at den i kølvandet på de voldsomme begivenheder nu endeligt må afskaffes.

Spørgsmålet skulle have været diskuteret på et fællesmøde onsdag, men Ekstra Bladet kunne efterfølgende berette, hvordan 30 personer ved mødets start rejste sig og bekendtgjorde, at de ville arbejde for, at gaden skulle lukkes.

Gruppen havde ifølge Ekstra Bladets oplysninger mødtes forud for fællesmødet, hvor de havde drøftet situationen. På dette formøde havde man så aftalt, hvordan man skulle agere.

Drabet på en 22-årig mand har ført til en voldsom debat om Pusher Streets fremtid. Foto: Kenneth Meyer

Her bekendtgjorde gruppen, at fællesmødet ikke kunne være beslutningsdygtigt, og de forlod derefter forsamlingen.

Tsunami af splittelse

Fremgangsmåden med et møde forud for et fællesmøde har skabt en del røre internt på Christiania, hvor fællesmødet altid har været højeste beslutningstager - nogle mener ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at der er tale om et decideret kupforsøg.

Truslen om bank til de personer, som taler med medierne, kommer fra en kvindelig christianit, der ofte selv har optrådt i dansk presse.

Opslaget bliver desuden kommenteret af flere beboere, der erklærer sig enige i budskabet.

'HØRT!', skriver en, mens en anden mener at 'de, der sladrer' bidrager til 'endnu en bæk i vores tsunami af splittelse'.

En borger opfordrer medlemmerne til at gennemsøge Facebook-vennelisten til skribenten bag Ekstra Bladets første artikel for at finde kilderne.

Afsenderen af truslen understreger desuden, hvordan det at tale med pressen 'kan blive pisse farligt for nogle af os.'

Undersøges af politiet

Hos Københavns Politi er man opmærksom på truslen og diskussionen i den lukkede gruppe.

- Det er noget, vi ser med alvor på, og vi er gået i gang med at undersøge forholdet, siger politiinspektør Tommy Laursen.

- Vi bemærker desuden de ytringsmæssige begrænsninger, som der åbenbart er på Christiana, og som bliver lagt for dagen af nogle toneangivende christianitter. Det er jo lidt underligt, når man ellers betegner sig som en fristad, at man på den måde truer og fortæller om konsekvenser, hvis man taler med pressen og ellers bliver opdaget i det, siger han.

Tommy Laursen opfordrer desuden personer til at henvende sig til politiet, hvis de er blevet opsøgt og truet i forbindelse med sagen.

Den 22-årige blev dræbt i starten af juli. Sagen er fortsat uopklaret. Efter to en halv uges sørgeperiode åbnede pusherne igen salget af hash på Pusher Street tirsdag i denne uge. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet har også forsøgt at få kvinden bag den oprindelige trussel i dialog, men da vi præsenterer emnet lyder svaret:

- Jeg udtaler mig ikke til Ekstra Bladet.

- Ok, men jeg kan jo se, at du har udtalt dig til en del medier før omkring Christiania og netop Pusher Street. Hvorfor skriver du så, at personer, der taler med Ekstra Bladet om det samme, burde bankes ud af Christiania?

- Jeg udtaler mig ikke, siger jeg. Så det må du selv finde ud af. Kan du have en god dag. Hej!, siger kvinden, inden hun afbryder telefonsamtalen.

Der er aftalt et nyt fællesmøde for christianitterne 10. august, hvor problematikken endnu en gang skal vendes.