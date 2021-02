Truet med pistol-lignende genstand

En større politiaktion udspillede sig tirsdag aften på Bauneholmvej på en Q8-tank i Stenløse.

Fire gerningsmænd truede sig til 1000 kroner med en pistollignende genstand.

- Klokken 21.55 indgår en anmeldelse om et røveri på en Q8-tank. Der er fire gerningsmænd, der med en pistollignende genstand truer sig til at få kassen udleveret, siger David Buch, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Alle gerningsmændene var iført elefanthuer.

Politiet oplyser, at de ikke har anholdt nogen i forbindelse med røveriet, men mistænker gerningsmændene for at have søgt tilflugt mod togstationen.

Derfor søger politiet vidner, der har set fire mænd, klædt i sort tøj fra top til tå, tage toget fra Stenløse omkring klokken 22.00 tirsdag aften.

Signalementer

Politiet har givet følgende signalementer på tre af røverne:

Person A: Sort tøj fra top til tå og med elefanthue. Han havde sorte Nike-sko med hvidt mærke på siden og sorte handsker.

Person B: Iført sort dunjakke med gul trøje under jakken. Sorte bukser med hvidt Nike-mærke på venstre lår. Sorte Vans med hvidt mærke på.

Person C: Sort dunjakke. Sorte bukser og hvidt Nike-mærke på venstre lår og sorte sko.

Politiet kan kontaktes på 114, hvis der er nogen, som ligger inde med oplysninger, eller har bemærket fire personer i toget fra Stenløse, der passer på ovenstående signalement.