Truet med pistol: Politiet leder efter to personer

Nordsjællands Politi efterforsker lige nu en sag, hvor en 21-årig mand natten til onsdag angiveligt er blevet truet med en pistol og kniv af en mand og kvinde I Hillerød.

Det skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Episoden skulle have fundet sted på Skansevej i Hillerød, og ifølge anmeldelsen benyttede de to personer en kniv og pistol til at få den 21-årige til at udlevere både penge og cigaretter.

Den første person beskrives som en mand af udenlandsk af udseende, 40-50 år, 175-180 centimeter høj og spinkel af bygning. Han var iført en sort hættetrøje og camouflagebukser og var bevæbnet med pistolen.



Den anden person er en kvinde af dansk udseende og beskrives som spinkel af bygning, lyst, mellemlangt hår og var iført hvid jakke, sorte joggingbukser og altså bevæbnet med en foldekniv.

Nordsjællands Politi oplyser, at de ikke har yderligere oplysninger, mens sagen efterforskes.

