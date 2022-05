Trump hev Jack på scenen: 'Jeg er ingen helt'

Da Donald Trump gik på scenen til NRA’s årlige våbenkongres i Texas, hev han Jack Wilson med for at hylde hans mod til at stoppe et masseskyderi i en kirke

Jack Wilson havde besøgt den samme kirke i forstaden White Settlement i flere årtier. Han kendte stort set alle de andre kirkegængere ved fornavn og hilste pænt, da han sammen med sin hustru satte sig til rette på kirkebænkene den 29. december 2019, intetanende om at deres liv aldrig ville blive det samme, når de forlod kirken igen.

Kort tid efter trådte en bevæbnet mand iført falsk skæg og paryk ind i West Freeway Church of Christ og rettede sit våben mod de tilstedeværende.

Flere skud lød, og på få sekunder havde to mænd mistet livet.

'Texas-helt'

71-årige Wilson, der som formand for kirkens sikkerhedsudvalg havde sin SIG P229-pistol med sig, rejste sig op, sigtede på gerningsmanden og dræbte ham med et enkelt skud.

Siden er Jack Wilson blevet udråbt som en “vaskeægte Texas-helt” af delstatens våbenglade guvernør, Greg Abbott, der også har tildelt Wilson den hædrende Governor’s Medal of Courage.

Hyldesten gentog den tidligere præsident Donald Trump foran flere tusinde fremmødte, da han fredag gik på scenen til den magtfulde våbenlobbyorganisation NRA’s årlige kongres i Houston:

- Jack’s historie minder os om, at vores grundlovssikrede ret til at bære våben (den såkaldte ‘Second Amendment’, red.) handler om at forsvare vores lov, orden og liv, lød det fra Trump, der hev Wilson med på scenen.

Fans i alle aldre

Og der er ingen tvivl om Wilsons popularitet blandt både voksne og børn til våbenkongressen. Da Ekstra Bladet møder den pensionerede skydetræner, er det næsten umuligt at komme igennem til ham, fordi fans i alle aldre vil klemme hans hånd, sige tak, fortælle ham, hvad han betyder for deres familier eller få et billede med den ældre herre med cowboyhat.

- Jeg ser ikke mig selv som en helt, mere som en beskytter. Det, der skete den dag, er noget, jeg aldrig havde håbet ville overgå os, fortæller Jack Wilson, som i mange år har trænet de øvrige kirkegængere i at håndtere skydevåben.

Mindst 250 mennesker var på plads i kirken, da skyderiet startede, heriblandt op mod 20 af Wilsons egne familiemedlemmer.

- Guds hænder var på mine skuldre, da jeg trykkede på aftrækkeren. Det var den eneste måde at beskytte menigheden på. Vi taler om mennesker, jeg har kendt i over 50 år. Jeg har været gift med min hustru i 54 år, og flere af de tilstedeværende i kirken den dag var med til vores bryllup.

Bliver kaldt morder

Texas har en af USA’s mest liberale våbenlove og her er det lovligt at bære selv semiautomatiske rifler på åben gade. Men selvom Jack Wilson aldrig blev sigtet for at have dræbt gerningsmanden - kun hyldet af politikere og politiet - er der også dem, der mener, at han er en koldblodig morder.

Det nægter han dog selv:

- Jeg slog ikke et menneske ihjel, jeg fjernede ondskab. Man skal fjerne ondskaben her i landet, og det var det, jeg gjorde.

- Lige her udenfor kongrescentret står demonstranter og råber “morder” efter de NRA-medlemmer, der går forbi. Hvad tænker du om det?

- De er i deres ret til at demonstrere. Det, de vil have (våbenregulering, red.), kommer ikke til at fjerne problemet. Det handler om mennesker, der er syge, ikke om våben, siger Jack Wilson.

- Hvad tror du, der var sket, hvis du ikke havde haft din pistol med i kirken den dag?

- Det tænker jeg tit på. På seks sekunder mistede jeg to gode venner, og det kunne have været endnu flere. Han havde stadig 17 magasiner tilbage, så han var forberedt på at slå mange ihjel.

- I Danmark, hvor jeg er fra, kræver det en særlig tilladelse fra politiet at få lov til at bære og eje et våben. Til gengæld har vi næsten ingen skyderier sammenlignet med USA, for slet ikke at tale om skoleskyderier. Tror du, du ville føle dig sikker ved at gå på gaden i Danmark?

- Formentlig ikke. Det ligger i min natur. Selvom I har en anden kultur, har I også kriminelle, og kriminelle skal altid nok kunne finde ud af at skaffe våben på, og dem er jeg nødt til at kunne forsvare mig imod.