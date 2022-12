Trump sagsøgt - forventer boom i sex-retssager

New York har lavet en ændring i loven, så man nu kan sagsøge for sager om seksuelt misbrug, der ellers var faldet for forældelsesfristen. De forventer derfor et massivt boom. Donald Trump er allerede blevet sagsøgt for vold

Det er travle tider hos New York Citys advokater med speciale i sager om seksuelt misbrug.

For en ny lov i delstaten New York giver mulighed for at sagsøge for sager om seksuelt misbrug, der ellers var faldet for forældelsesfristen.

Flere prominente navne, heriblandt tidligere præsident Donald Trump, er blevet sagsøgt efter at den nye ‘Adult Survivors Act’ trådte i kraft.

Loven trådte i kraft ved Thanksgiving i slutningen af november og ifølge en række medier forventes der nu en bølge af sagsanlæg fra gamle dage.

Journalisten E. Jean Carroll forlader her en føderal domstol i en andet verserende retsopgør med Trump. Hun var den første til at bruge lovændringen til at sagsøge den tidligere præsident. Foto:Larry Neumeister/Ritzau Scanpix

Trump sagsøgt for vold

Lovændringen åbner et vindue på et år for at sagsøge om seksuelt misbrug - selvom det altså kan være sket for årtier tilbage.

Lovændringens helt store prominente navn er Donald Trump. Den tidligere præsident har fået et opgraderet sagsanlæg på halsen på grund af ‘Adult Survivors Act’.

Journalisten E. Jean Carroll har i flere år offentligt påstået, at Donald Trump misbrugte hende seksuelt i et omklædningsrum midt i 1990erne.

Hun har ved andre lejligheder forsøgt at få retssystemet til at tage hende sag op. Der kører allerede en anden sag, om samme påståede episode, mellem de to i det noget kringlede amerikanske retsvæsen.

Kun få minutter efter at ‘Adult Survivors Act’ trådte i kraft sendte E. Jean Carroll sagsanlægget afsted.

Sagsanlægget mod den tidligere præsident lyder på vold og æreskrænkelse.

- Min klient har til hensigt at holde Donald Trump ansvarlig for ikke kun ærekrænkelse, men også for at misbruge hende seksuelt. Hvilket han gjorde for år tilbage i et omklædningsrum i stormagasinet Bergdorf Goodman, udtalte E.Jean Carrols advokat, Robert Kaplan, ifølge The Guardian.

Hundredvis af fængselssager

Donald Trump har ved en række lejligheder afvist alle beskyldninger mod ham.

- Jeg siger det her med stor respekt. Nummer et: Hun er ikke min type. Nummer to: Det skete aldrig. Det skete aldrig, udtalte den daværende præsident om sagen i et interview med mediet The Hill tilbage i 2019.

Der er også en række andre prominente navne, som er røget i problemer.

Bankerne Deutsche Bank og JP Morgan er involverede i sagsanlæg, som handler om deres påståede samarbejde med nu afdøde Jeffrey Epstein. De afviser beskyldningerne.

En berygtet gynækolog i New York City kan forvente 40 nye sagsanlæg. Han havde allerede en lang række andre.

Men den helt store bombe ligger i fængselsvæsenet. Ifølge New York Times kan man forvente hundredvis - måske endda over tusind sagsanlæg derfra.

Det er tidligere og nuværende indsatte, som vil sagsøge delstaten New York fordi de mener, at de er blevet seksuelt misbrugt.

Ofte af fængselspersonalet.

New York Times skriver, at et enkelt advokatfirma har 750 enkeltstående sagsanlæg de vil anlægge.