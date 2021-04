Tumult foran retten: 'Børnemorder!'

Mathis' far: Dybt rystet

Hovedrystende og med blanke øjne forlod Henrik Matthiassen Vestre Landsret i Aalborg, da dommen faldt over Jens Kristensen.

- Jeg er dybt rystet. Det står slet ikke mål med den tillid, jeg havde til det danske retssystem. Nu rabler det for systemet.

- At man kan slippe afsted med lidt over et år og komme ud efter så kort tid efter at have behandlet et barn på den måde, siger faderen.

I Henrik Matthiassens hjerte er der ingen tvivl om, at Jens Kristensen er ansvarlig for, at Mathis ikke lever mere - uanset at den 33-årige tidligere reality-deltager ikke er dømt for at forvolde drengens død.

- Derfor var det også et chok at se ham gå ud herfra. Det havde jeg aldrig forudset.

Henrik Matthiassen foran Vestre Landsret før dommen faldt. Foto: René Schütze

Han har fulgt sagen både i byretten og Vestre Landsret med sin kone Saranya. Hele vejen igennem har moderen været den forsonende af de to, og hun har siddet ret op og ned og lyttet roligt til den tiltaltes skiftende forklaringer om Mathis' sidste timer.

I dag knækkede hun helt sammen, da dommen faldt, og hun måtte grædende holdes tilbage af sin mand, da den dømte gik ud i friheden.

- Det var deres frustrationer, der kom til udtryk. De havde jo lyst til at sige noget til ham, siger Henrik Matthiassen om tumulten foran retsbygningen.

Selv virker han opgivende over erkendelsen af, at det punktum, som nu er sat, er helt forkert i hans øjne.

- Sagen er jo lukket. Jeg er bare rystet over, at han ikke fik mere, gentager han. Inden han lægger armen om Mathis' lillebror og lægger an til at køre hjem til Hørby.