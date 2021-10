Tumult i retten: 'Din fucking lille hund'

Retten i Aarhus (Ekstra Bladet): Følelserne sidder uden på tøjet blandt de pårørende, der er til stede i retssalen på Paludan Müllersvej i Aarhus.

Her er tre unge mænd tiltalt for drabet på den 42-årige Satudarah-lærling Mohammad ’Mudi’ Al-Zerjawi, ligesom de også er tiltalt for drabsforsøg, grov vold og trusler.

De tiltalte var ikke til stede, da der i en pause onsdag formiddag pludselig opstod tumult blandt tilhørerne.

Mudis efterladte sidder til højre i retssalen, mens de pårørende til de tiltalte er placeret i den modsatte side

Pludselig rejser en ung mand til højre sig op og begynder at råbe tværs over lokalet:

’LAD VÆRE MED AT KIGGE PÅ MIG!’

'LAD VÆRE!’

’DIN FUCKING LILLE HUND!’

Sikkerheden er høj under retssagen, og adskillige af de betjente, der er til stede, flyver hen og tager fat i ham, holder ham tilbage og beder ham om at tage den med ro. Men han bliver ved med at råbe. 'LAD FUCKING VÆR'' og 'DIN FUCKING HUND'.

Der er bevogtning ved retten. Foto: Ernst van Norde

Flere af Mudis pårørende blander sig, og en mand råber 'min bror er død', hvortil en betjent svarer med hævet stemme: 'Det er jeg klar over'.

Udfaldet er rettet mod en sortklædt mand i venstre side af lokalet. Han sidder stille og kigger let smilende over på tumulten.

En ung kvinde, der har siddet blandt Mudis efterladte, siger bedende til ham 'vis lidt respekt - bare lidt respekt'.

Svaret lyder: 'Det var ham, der snakkede til mig'.

Inden retsmødet gik i gang efter pausen, var der ro. Den dræbtes bror og den unge mand, der råbte, er blevet ført ud.

En betjent har nu vendt en stol om, så han sidder med blikket rettet mod tilhørerne til venstre.

Retssagen fortsætter med afhøring af en af de tre mænd, der blev ramt af kniv under det fatale møde 23. juli sidste år.

De tre mænd, der er tiltalt, nægter sig alle skyldige.

