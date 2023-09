Tumult på kebabsted i nat

I nat væltede flere hætteklædte mænd ind i en kebabbutik og begyndte at slås, oplyser vidne til Ekstra Bladet. Københavns Politi bekræfter 'hændelse'

De fleste kender det at have lyst til at afslutte byturen med en kekab.

Og det var muligvis også den tanke, en gruppe unge mænd havde, da de omkring klokken tre væltede ind på et lokalt kebabsted på Christianshavn.

Mændene var dog, ifølge et vidne, hætteklædte og begyndte pludselig at slås inde i butikken.

Politiet bekræfter

Vagthavende politiinspektør Trine Møller bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er sket en 'hændelse' i nat.

- Det er rigtigt nok, at der har været en hændelse på et kebabsted på Christianshavn i nat.

- Vi sendte en patrulje derud, og vi traf en mand på scenen, men der var ingen, der blev anholdt.

Trine Møller understreger desuden, at hændelsen på ingen måde har noget at gøre med den nuværende bandekonflikt.

- Der er intet, der tyder på, at denne hændelse har noget at gøre med noget som helst banderelateret.