Tumult ved Moské: Rasmus Paludans bil angrebet

Partistifter af Stram Kurs, Rasmus Paludan, fortsætter med at brænde Koranen af.

Senest skulle det til at ske ude foran en moské i den svenske by Uppsala. Det viser en video fra stedet, som du kan se øverst i artiklen her.

Men i stedet endte det med, at Rasmus Paludan i selskab med to yngre mænd måtte flygte fra stedet i bil.

- Der var masser af mennesker, der løb efter ham. Derefter løb han sammen med to andre personer, og så løb mindst tredive mennesker bag ham, fortæller et vidne, som det svenske medie Expressen har snakket med.

Billeder fra stedet viser, hvordan Paludan og de to yngre mænd flygtede ind i en bil, for at undgå at blive angrebet af en større gruppe mennesker. To personer sprang op på motorhjelmen og taget, inden bilen accelererede og kørte væk fra stedet - med den ene på forruden.

Det svenske medie Aftonbladet skriver, at flere civile politifolk greb ind. Ligesom der heller ikke ifølge mediet er meldingen om, at der er nogen, der er kommet til skade.

- Det, jeg ved i øjeblikket, er, at der skulle være skader på en bil. Vi er ved at skabe et situationsbillede på stedet, oplyser Tobias Ahlén Svalbro, politiets talsmand, til Aftonbladet.

Afslag

For nyligt fik Rasmus Paludan netop afslag på at demonstrere 1. maj i Stockholm og Uppsala. Det gjorde han, da svensk politi vurderede, at der er for stor risiko ved at lade demonstrationerne finde sted.

Paludan ønskede blandt andet at gå 150 meter foran det svenske Socialdemokratiets 1. maj-parade med en brændende koran i en grilltang.