Turister risikerer straf for at klatre på Møns Klint

Torsdag eftermiddag klatrede tre nysgerrige turister rundt på Møns Klint. Nu risikerer de at blive sigtet for ulovlig adfærd

Møns Klint er elsket af turister, men den skal ses og ikke røres - i hvert fald ikke uden for stierne.

Det måtte tre personer sande, da de sent torsdag eftermiddag kravlede op på klinten.

- Nogle andre turister så dem hænge på klinten og ringede derfor 112. Det førte til en stor udrykning med politi, redningskøretøjer, ambulance og endda en helikopter, forklarer vagtchef Stefan Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Men da redningsfolkene ankom til stedet, var personerne kommet ned ved egen hjælp.

Her kunne historien slutte, da ingen af personerne er kommet til skade, men nu kan de overmodige turister risikere at blive sigtet for at kravle op på Møns Klint.

- Det er forbudt at bevæge sig op på klinten. Det er vores tanke, at de skal stilles til ansvar, men da det er Skov- og Naturstyrelsen, der ejer området, skal den tage stilling til, om personerne skal straffes eller ej, forklarer vagtchefen.

Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 16.52.