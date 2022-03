Tusinder samlet for at mindes Kim

Det er rørende scener, der finder sted i Frederikssund fredag aften, hvor utallige mennesker er mødt op for at mindes den 52-årige blikkenslager Kim Hansen

Tusindvis af danskere trodser fredag aften kulden.

Familier, par og venner er mødt op. Unge som gamle er Frederikssund-borgere samlet ved byens togstation.

Det er de for at mindes 52-årige Kim Hansen, der sidste weekend blev tævet ihjel på åben gade, da han var på vej hjem fra en glad aften og nat i byen.

De mange mennesker, der er mødt op, har medbragt fakler, og sammen bevæger de sig i et optog gennem byen på vej til gerningsstedet. Også langs stien, som optoget bevæger sig nedad, står folk og uddeler fakler og roser til de mange fremmødte.

Nordsjællands Politi vurderer, at der er omkring 2500 fremmødte i menneskehavet, oplyser det til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Henning Hjorth

De fremmødte ønsker, at optoget kan skabe fokus på at gøre Frederikssund mere sikkert.

Familien forrest

Forrest går Kim Hansens familie, og folk i optoget trækker til side, så familien kommer helt foran.

Faklerne er både medbragt til minde om Kim Hansen, men også i protest mod den utryghed, de oplever i byen.

- Det her er så imponerende. Det er virkelig en by, der har rejst sig og sagt: 'Nu gider vi ikke mere', indledte mindeoptogets arrangør Flemming Duus sin tale.

Drabet på Kim Hansen har sendt chokbølger gennem byen, og hans efterladte beskriver ham som en vaskeægte familiemand, der elskede livet. Læs mere her(+)

Tidligere på aftenen havde Kim Hansen set sit yndlingshold, FCK, spille.

Enkelte FCK-flag svajer også over forsamlingen fredag aften.

Foto: Kenneth Meyer

Nægter sig skyldige

To 17-årige er sigtet for drab. De nægter sig skyldige og har tilkendegivet i retten, at de handlede i selvforsvar eller under slagsmålslignende forhold. Dommerne fængslede dem i fire uger på begrundet mistanke om vold med døden til følge.

Nyheden om den 52-årige blikkenslagers brutale død var et stort chok for byens borgere, ikke mindst togfører Flemming Duus, som står bag aftenens fakkeloptog.

- Jeg følte ikke, at jeg bare kunne sidde med hænderne i skødet.

- Jeg kendte ikke Kim, men det har påvirket mig og fyldt mine tanker. Jeg siger ikke, jeg kan redde hele verden, men jeg følte, at jeg måtte gøre noget, siger han om baggrunden for initiativet.

Foto: Kenneth Meyer

Overvældende opbakning

Han luftede først idéen i en Frederiksund-gruppe på Facebook og opbakningen var overvældet. Han fortæller, at der er to mål med aftenens aktion: At mindes Kim Hansen og at sige fra over for den utryghed, der ifølge togføreren er ved stationen.

- Jeg har min gang på stationen og har oplevet den uro, der er. Jeg er også selv blevet overfaldet dernede, og jeg har mærket den der magtesløshed, fordi man står alene på et skævt tidspunkt af døgnet.

- For mig er målet med i aften både at sætte foden ned og vise, vi har fået nok. At vi ikke kan vende det blinde øje til. Og samtidig holde et mindeoptog for Kim.

Optoget vil holde et minuts stilhed ved gerningsstedet. Derefter bevæger faklerne sig til Rådhuset, hvor borgmesteren vil sige nogle ord.

Politiet har tidligere på ugen meldt ud, at dele af den 52-åriges møde med teenagerne er blevet optaget på video og delt på sociale medier. De har efterlyst vidner, der har set optagelserne eller i øvrigt ved noget om dem.

Tilsvinet og forfulgt

En af videoerne, er Ekstra Bladet i besiddelse af, og på den optagelse bliver Kim Hansen forfulgt og tilsvinet af to unge mennesker, mens han selv forsøger at gå væk fra situationen i roligt tempo. Læs mere her(+)