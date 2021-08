Tusindvis af politirapporter om uopklaret drab

Politiet har udarbejdet tusindvis af politirapporter i efterforskningen af drabet på den højgravide Louise Borglit.

Det har Københavns Vestegns Politi oplyst til justitsminister Nick Hækkerup (S) via Rigspolitiet, efter at han er blevet bedt om en status på opklaringsarbejdet med sagen.

Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, havde udbedt sig ministerens svar og har også bedt om en redegørelse på, om der er begået fejl i efterforskningen.

Louise Borglit blev stukket ihjel i Elverparken i Herlev, da hun luftede sin søsters hund. Den 32-årige kvinde var gravid i syvende måned og arbejdede til daglig som makeupkonsulent i Magasin.

'Grundet det store og omfattende arbejde, der er lavet og fortsat laves i sagen, kan det oplyses, at sagen på nuværende tidspunkt indeholder mere end 2600 enkeltstående rapporter/filer,' lyder justitsministerens svar til retsudvalget.

Løbende henvendelser

Ifølge Københavns Vestegns Politi indløber der fortsat løbende tips og oplysninger om sagen.

'Samtlige disse henvendelser gennemgår en nøje vurdering, bliver undersøgt og indgår i sagen i forbindelse med det videre efterforskningsarbejde', fremgår det i svaret til retsudvalget.

Politikredsen har også oplyst, der kommer flere henvendelser, når sagen eller andre drabssager bliver omtalt i offentligheden.

Københavns Vestegns Politi afviser at have begået fejl i forbindelse med efterforskningen, som man har søgt hjælp til i andre politikredse.

Efter i 2018 at have bedt Rigspolitiet om et såkaldt peer review blev der nedsat en efterforskningsgruppe bestående af en politikommissær fra Københavns Politi og to erfarne efterforskere fra henholdsvis Nordsjællands- og Midt- og Vestsjællands Politi.

Evalueringen førte til 'en række yderligere efterforskningsmuligheder og anbefalinger', som blev taget i brug - dog uden noget afgørende gennembrud i sagen.