Tusindvis protesterer mod homofobi efter ung spaniers død

Tusindvis af mennesker er mandag aften gået på gaden i flere af Spaniens største byer for at vise deres vrede over en episode i weekenden, hvor en ung mand blev dræbt i et angreb, der menes at have et homofobisk motiv.

I Madrid har store menneskemængder forsamlet sig på et centralt torv i byen. I Barcelona marcherer aktivister ned ad en hovedgade, mens de råber slogans, holder skilte og vifter med regnbueflag.

- Reaktionen på den bølge af homofobisk had, der gjorde en ende på Samuels liv i A Coruna, er overvældende, skriver partiet Podemos fra Spaniens regerende koalition på Twitter.

Den 24-årige sygeplejeassistent fik natten til lørdag tæsk af adskillige overfaldsmænd foran et natklub i byen A Coruna i det nordlige Spanien.

Han døde senere på hospitalet af sine kvæstelser.

I forbindelse med angrebet råbte en af overfaldsmændene ifølge statsmediet RTVE et eller flere skældsord om homoseksuelle.

Jose Minones, der er medlem af lokalregeringen i den region, hvor A Coruna ligger, skriver på Twitter, at politiet arbejder hårdt på at finde ud af, hvad der skete den pågældende nat.

Han tilføjer, at de ansvarlige vil blive stillet til ansvar.

Minones er i lokale medier citeret for at sige, at efterforskningen vil klarlægge, om motivet for angrebet var homofobisk eller ej.

Antallet af hadforbrydelser med forbindelse til seksuel orientering eller kønsidentitet er steget i Spanien de seneste år. Det viser tal fra landets indenrigsministerium.

I 2019 registrerede myndighederne 278 af sådanne forbrydelser. Det var 8,6 procent flere end året før.

Ifølge EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder bliver kun en brøkdel af alle hadforbrydelser anmeldt til politiet.