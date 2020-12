Tusindvis uden strøm i Odense

Flere områder i Odense er torsdag morgen uden strøm.

Det skriver TV2 Fyn.

Konkret er det i områderne Skibhuskvarteret, Vollsmose Alle, Bøgeparken, Birkeparken, Hyberhaven, Slåenhaven og Tjørnehaven, som mangler elektricitet.

Fyns Politi har for fire timer siden oplyst på twitter, at det forventes, at strømmen er tilbage om 2,5 time. Det har vist sig ikke at holde stik.

VoresElnet oplyser nemlig, at det først forventes, at der er strøm igen klokken 15.

Ifølge TV2 Fyn rammer strømafbrydelsen 2354 borgere.

Ekstra Bladet følger sagen