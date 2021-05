TV-program førte til voldtægtsanholdelse

Discovery+ fortæller, at de har samarbejdet med gruppe af kvinder, der har anmeldt 29-årig for serie af overgreb

Tidligere i dag udsendte Københavns Politi en pressmeddelelse, hvor man beskrev at en 29-årig mand er anholdt i en sag om voldtægt, krænkelser og overgreb.

Manden fremstilles i grundlovsforhør i morgen, lyder det i pressemeddelelsen.

Nu meddeler Discovery+, at de har en finger med i spillet i den omfattende sag. Det oplyser man i en pressemeddelelse:

'I en ny discovery+ dokumentarserie anmelder op mod 60 unge kvinder og piger en 29-årige mand for en række grove forbrydelser. I dokumentarserien ‘F**k ikke med piger’ står flere af de påståede ofre frem og fortæller deres version af, hvordan den 29-årige mand ifølge dem har begået adskillige grove krænkelser over en periode på mere end 15 år.

Programmet, der stadig er under produktion, har i dag bidraget til, at Københavns Politi har anholdt den 29-årige mand og blandt andet sigtet ham for voldtægt, blufærdighedskrænkelse og ulovlig tvang. Den sigtede mand fremstilles i grundlovsforhør onsdag i Dommervagten i Københavns Byret', lyder det i pressemeddelelsen.

Mor gik i aktion

Det beskrives endvidere, hvordan en kvinde, Diana Rasmussen, satte sig for at stoppe manden, efter at han angiveligt havde kontaktet en af hendes døtre i november i fjor:

'I den nye discovery+ dokumentarserie ‘F**k ikke med piger’ følger man den 39-årige mors kamp for at rejse en sag mod manden. Undervejs stifter hun en Facebook-gruppe, der i dag har over 200 medlemmer. Her kan mange berette, at de er blevet udsat for krænkelser af den 29-årige', lyder det i pressemeddelelsen.

Kvinderne har allieret sig med to bistandsadvokater, og deres arbejde har i dag medført, at den 29-årige mand er blevet anholdt af Københavns Politi og sigtet for flere overtrædelser af straffeloven heriblandt voldtægt, blufærdighedskrænkelse og ulovlig tvang.

- Det er en lavine. Der kommer den ene sag efter den anden med det samme mønster. Når man taler med en pige, så kender de også en pige, og det bliver bare ved. Udfordringen er blandt andet, at flere af pigerne mangler beviser, siger en af bistandsadvokaterne, Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Programmet ‘F**k ikke med piger’ får premiere på discovery+ i juni.