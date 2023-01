Krimi ... 6. jan. 2023 kl. 10:44 Gem artikel Gemt artikel

TV-stjerne bag tremmer: Martins farlige leg med millionerne

Far til to og tidligere mangemillionær i følelsesladet DR-dokumentar fra Vestre Fængsel er sigtet i sag om bedrageri for 307 millioner kroner i ruinerne af en overophedet erhvervs-fiasko