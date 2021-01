Tv-værts ekskæreste: Jeg var uhyrligt bange

RETTEN I SVENDBORG (Ekstra Bladet): En 48-årig mand var ikke i tvivl om, at det var planen at hive ham med ud på gårdspladsen, da fire unge mænd 28. august sidste år brød ind i hans landejendom ved Svendborg og overraskede ham og hans nye kæreste i køkkenet.

Det har han netop fortalt ved Retten i Svendborg, hvor en tidligere tv-vært og fem unge i alderen 16-21 sidder tiltalt for røveri, ulovlig indtrængen, hærværk og vold mod manden, som tidligere dannede par med tv-værten.

- Da vi kommer derud, står to eller tre inde i baggangen. Så kommer en eller to mere ind. De kommer løbende imod os de to af dem. Og de siger en masse om, at jeg skal have nogle tæsk. Og at jeg skal komme med udenfor, forklarede ekskæresten fra vidneskranken.

Han er en lille tæt mand med måne, og som er pænt klædt i mærketøj. Han fortalte også, hvordan de unge kaldte ham for pædofil.

- Der sker det, at de står og råber mig ind i ansigtet. Så springer (min nye kæreste, red.) ind foran mig for at undgå, at de hiver mig med ud. De slår ud efter mig to-tre gange og rammer mig. Jeg bliver ikke slået ud. Efter det rammer de (kæresten, red.) i stedet for. Hun falder om på gulvet i køkkenet og ligger helt stille. Og bløder ret meget, forklarede manden.

Det er hun tiltalt for Anklageskriftet beskriver, at tv-værten om aftenen 14. februar overtalte tre af de tiltalte på 16, 20 og 21 til at begå røveri og hærværk hos ekskæresten og instruerede dem i, hvordan det skulle gøres. Få timer senere trængte de tre tiltalte ind i eks-kærestens hus, hvor de vækkede ham i soveværelset og truede ham med ordene: 'Hvis du siger noget til nogen, eller hvis du flytter dig, så slår jeg dig fandeme ihjel. Vi kommer tilbage, hvis du siger noget.' 'Du skal takke ham for, at han ikke slår dig ihjel,' lød endnu en trussel, og en af mændene slog sin hånd gennem en skabslåge og sagde 'Næste gang er det dit ansigt.' Ifølge tiltalen begik tre af de unge et nyt overfald på manden 28. august, hvor det igen var den tidligere tv-vært, som instruerede dem i, hvordan det skulle gøres. Hun gav dem en strømpistol, et jernrør og et reb til at binde ekskæresten med. Han skulle, ifølge tiltalen, mishandles med de to våben, men da de tre unge nåede hen til ejendommen opgav de at bruge de medbragte våben. Planen var, at også ekskærestens samleverske skulle udsættes for vold, lyder tiltalen mod tv-værten. De tre unge maskerede med elefanthuer trængte ind i huset, hvor de tildelte manden flere knytnæveslag i ansigtet, mens hans samleverske blev slået en gang i hovedet med knyttet hånd. Vis mere Luk

Det er hans indtryk, at kærestens tre sovende børn på 8, 11 og 14 var årsag til, at de fire ubudne gæster vendte rundt og stak af.

- Vi fortalte dem, at der lå børn og sov ovenpå, forklarede manden.

Det var anden gang, at manden blev opsøgt i sit hjem af unge, som brød ind, mens han var hjemme. Han fortalte fra vidneskranken, at han ejer cirka 50 heste, og under det første besøg 15. februar var det penge, de unge gik efter.

- De spurgte hele tiden, hvor pengene var, forklarede den 48-årige.

- Jeg var uhyrlig bange. Det er ikke nogen hemmelighed, sagde manden om de elefanthueklædte mænd. De fik dog ikke nogen penge med.

- Og som jeg sagde til politiet, troede jeg, at jeg skulle dø, sagde han om episoden 28. august.

Den 48-årige dannede par med den tidligere tv-vært fra juli 2019 til begyndelsen af 2020, fortalte han. Tv-værten har i sin forklaring fortalt, at hun ikke kunne klare hans mange chikanerier mere. Og så skulle han ligge inde med optagelser af deres samlejer. Det var årsag til, at hun fik de unge til at opsøge manden for at give ham en forskrækkelse og for at ødelægge hans elektroniske udstyr. Men den udlægning afviser den 48-årige.

Han fortalte, at han stadig var sammen med tv-værten, da han blandt andet kontaktede hendes bror og hendes søns skolelærer.

- Jeg var bekymret for hende, mens vi var sammen. Efter vi var gået fra hinanden, var jeg mest bekymret for hendes søn. Og så havde jeg opfattelsen i en periode, at vi nok skulle finde ud af det, forklarede den 48-årige.

Tv-værten, der er beskyttet af navneforbud, har siddet varetægtsfængslet siden 11. september. Der falder efter planen dom i sagen 1. februar.

Tidligere tv-vært tiltalt: Min eks skulle have en forskrækkelse

Røveri mod tv-værts ekskæreste: 'Jeg blev taget i røven'

Tidligere tv-vært tiltalt for røveri mod ekskæreste