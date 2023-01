Tvillinger fundet døde i Norge

De to 16-årige piger, der natten til søndag blev fundet døde på en adresse i Norge, var tvillinger.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse efter ønske fra de pårørende, skriver den norske avis VG.

Pigerne mistede livet efter en mulig overdosis af narkotika.

En jævnaldrende pige, der også blev fundet på adressen i Spydeberg, er indlagt på hospitalet.

Søndag kunne Øst Politidistrikt oplyse, at politi, ambulancer og en lægebil var rykket ud efter et alarmopkald, og at man på adressen havde fundet to livløse teenagepiger.

Pigerne fik hjertelungeredning, men deres liv stod ikke til at redde.

Mand sigtet

En mand i 20'erne var også til stede, da politiet ankom. Han blev pågrebet og sigtet efter straffelovens §288 for at efterlade pigerne i en hjælpeløs tilstand.

Efter at have afhørt den tredje pige har politiet ændret sigtelsen til uagtsomt manddrab, skriver VG sent søndag aften.

Mandens forsvarsadvokat, Knut Ditlev-Simonsen, bekræfter over for norske Dagbladet, at hans klient er i politiets varetægt, og at han nægter sig skyldig.

- Han erkender sig ikke skyldig og er meget påvirket af sagen, udtaler advokaten til VG.

Derudover er endnu mand blevet anholdt og sigtet for at have solgt det stof, som skulle have ført til pigernes død. Tvillingerne blev fundet døde på hans adresse, men politiet mener ikke, at de tre har kendt hinanden på forhånd.