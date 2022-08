Tvillinger gennemskuet af politiet

Mange tvillinger har gennem tiden haft held til at narre selv deres egne forældre ved midlertidigt at bytte identitet af den ene eller anden årsag.

Søndag aften forsøgte et sæt tvillinger ifølge Østjyllands Politi så at prøve det kneb af på politiet, men ifølge politiet selv mislykkedes forsøget.

Det oplyser politikredsen i døgnrapporten.

Tvillingebrødrene, der er i 20'erne, blev klokken 21.14 standset af politiet på Spanien i Aarhus C., fordi politiet nummerpladsscanner havde konstateret, at ejeren af den bil, tvillingerne kørte i, var frakendt kørekortet.

Da politiet standsede bilen, oplyste de to brødre deres cpr-numre, mens føreren af bilen måtte fortælle, at han beklageligvis havde glemt sit kørekort derhjemme.

Svært ved at svare

Politiet fik dog mistanke om, at der kunne være noget i gære, og de stillede derfor brødrene en række kontrolspørgsmål - blandt andet hvilke sager, de i forvejen havde hos politiet.

Her havde brødrene dog problemer med at svare på spørgsmålene, og politiet tog dem derfor med på stationen for at sikre deres identitet.

På stationen indrømmede brødrene så, at de havde udgivet sig for at være hinanden, da føreren af bilen var frakendt kørekortet - i modsætning til broderen, der sad på passagersædet.

Begge tvillingebrødre endte derfor med at blive sigtet for at opgive falsk navn, og føreren af bilen blev desuden sigtet for at have kørt uden kørekort.

