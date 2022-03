Tvillinger i røveri-sag

To 16-årige tvillinger er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør, hvor de sigtes for at have røvet to kartoner cigaretter i en 7-Eleven på Nørrebrogade.

Episoden udspandt sig tidligt om morgenen onsdag, 16. marts. I kiosken truede de de ekspedienten med to knive og ordene 'vi stikker dig ikke, hvis du giver os, hvad vi vil have'.

Den ene tvilling forklarede, at de havde været sammen med en kammerat, og at de havde drukket en del øl. Efter at have sat kammeraten af ved Østerport, tog brødrene til Nørreport, hvor de fortsatte drikkeriet.

På et tidspunkt fik den ene tvilling lyst til cigaretter, og de gik derefter til omtalte 7-Eleven, forklarede han ved dagens grundlovsforhør.

Han forklarede endvidere, hvordan de begge tog knive frem, da de kom til kiosken. Knivene brugte de til at true ekspedienten til at udlevere to kartoner smøger.

Den anden tvilling bekræftede brorens forklaring.

Efter, at de begge havde tilstået sigtelsen frafaldt anklageren begæring om varetægtsfængsling. Derfor blev de begge løsladt.