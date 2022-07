Tvivler på Cobraen kommer til at køre igen

Torsdag eftermiddag afgik en 14-årig pige fra København ved døden efter en ulykke i Tivoli Friheden i Aarhus. Efterfølgende holdt politiinspektør Brian Voss Olsen et pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at politiet nu vil kigge ind på årsagerne til tragedien

Direktør i Tivoli Friheden, Henrik Ragborg Olesen, tvivler på, at Cobraen kommer til at køre igen efter den tragiske ulykke torsdag.

Det fortæller direktøren til DR Nyheder.

Rutsjebanen var i 2008 ligeledes ramt af ulykke. Her blev fire unge mennesker kvæstet.

Svært at forestille sig

Henrik Ragborg Olesen siger, at det ikke er en beslutning, som man skal tage i sine følelsers vold, hvorfor beslutningen først vil blive taget senere.

- Men hvis du spørger mig – og jeg var her i 2008, hvor det også var en traumatisk ulykke, selvom det ikke kan sammenlignes med nu – så har jeg svært ved at forestille mig, at den kommer til at køre igen, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tivoli Friheden lukkede efter ulykken, og parken blev tømt for gæster. Foto: Øxenholdt Foto

Tragisk ulykke

En 14-årig pige mistede livet i ulykken, og en 13-årig dreng fik skader på den ene hånd.

Annonce:

Ulykken skete tidligt torsdag eftermiddag i rutsjebanen Cobraen. Politiet modtog klokken 12.50 anmeldelsen, som lød, at flere personer var kommet i klemme, i forbindelse med at en vogn sad fast.

De nærmere omstændigheder omkring ulykken skal nu undersøges via vidneafhøringer og tekniske undersøgelser på stedet.

Østjyllands Politi oplyste torsdag eftermiddag, at der pågår en massiv efterforskning efter ulykken.