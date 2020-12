Twitter-morder får dødsstraf: Myrdede og parterede ni

Den japanske mand, der mødte sine ofre via Twitter, er idømt dødsstraf

I Japan har en opsigtsvækkende og tre år lang mordsag endelig fået sin afslutning.

Den nidobbelte seriemorder Takahiro Shiraishi, der har fået tilnavnet 'Twitter-morderen', er netop blevet idømt dødsstraf.

Det skriver BBC.

51 år gammel seriemorder-kode endelig løst

Mødtes online

Tilbage i 2017 blev den dengang 26-årige Takahiro Shiraishi anholdt og sigtet for at have slået otte kvinder og en mand ihjel. Alle ofrene var i alderen 15 til 27 år.

Takahiro Shiraishi mødte sine ofre via det sociale medie Twitter, hvorefter han lokkede dem hjem i sin lejlighed i byen Zama.

Her kvalte han dem og parterede efterfølgende ligene, så han lettere kunne skille sig af med dem, skriver The Guardian.

Dræbte 13 kvinder i blodrus: Seriemorder død

Ville selv

Ifølge Takahiro Shiraishis forsvarer, havde han taget kontakt til ofrene, fordi de på Twitter ytrede et ønske om at dø. Derfor burde Takahiro Shiraishi også modtage en mildere straf, argumenterede hans forsvarer.

Retten fandt dog ikke, at det var en formildende omstændighed - også fordi Shiraishi under sagen selv havde forklaret, at hans ofre kæmpede imod, da han kvalte dem.

Foruden de makabre mord stjal Shiraishi også fra sine ofre, ligesom de otte kvinder blev udsat for seksuelle overgreb.

Voldtog og myrdede i 11 år: Så grusomme var hans forbrydelser

Lå i fryseren

Mordene fandt sted over en to måneder kort periode.

Undervejs blev kæresten til en af de otte kvinder dog også mistænksom, da hans kæreste forsvandt. Men da han dukkede op i Shiraishis lejlighed for at konfrontere ham, blev også kæresten myrdet og parteret.

Politiet kom på sporet af de uhyggelige mord, da en bror til en af kvinderne fandt Shiraishis navn på søsterens Twitter-profil. Broderen fik en veninde til at dukke op i Shiraishis lejlighed og sendte politiet lige i hælene på hende.

Men da politiet dukkede op og spurgte efter veninden, fortalte Shiraishi ifølge The Guardian, at den kvinde, de ledte efter, lå i fryseren.

Seriemorder anholdt: Har dræbt 50 taxachauffører

Tilstod

Selvom Shiraishis forsvarer argumenterede for, at Shiraishi var 'mentalt inkompetent', vurderede retten altså, at han var egnet til almindelig straf - og dermed dødsstraf.

Shiraishi tilstod dog også sine frygtelige gerninger i oktober 2020:

- Jeg slog dem ihjel og gjorde noget ved ligene, så det var nemmere at skjule sporene, skulle han have sagt.

Dermed kan Japan og ofrenes familier sætte et punktum i den tre år lange, rædselsfulde sag.

- Jeg indrømmer ydmygt min skyld og accepterer straffen, sagde Shiraishi kort inden han modtog sin dom.

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du - alle årets dage fra klokken 11 til 4 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201.

Anklaget for seriemord: Twitter-dræberen