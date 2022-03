Tyrkisk kvinde dømt for spionage: Sendte liste med 15 navne

En 49-årig tyrkisk kvinde er ved Retten i Hillerød idømt seks måneders fængsel for spionage.

Hun har overtrådt den såkaldt milde spionageparagraf - straffelovens paragraf 108, stk. 1. Retten i Hillerød har dømt hende i alt det væsentlige efter det anklageskrift, som anklagemyndigheden har udarbejdet i sagen.

Kvinden sendte fra sit hjem i Hillerød i august 2016 en mail til et politikontor i Ankara i Tyrkiet.

I mailen pegede kvinden 15 personer ud, som ifølge hende kan knyttes til Gülen-bevægelsen. Den bliver af de tyrkiske myndigheder betragtet som en terrororganisation.

Den tyrkiske kvinde har boet i Danmark i over 27 år, og hun risikerede at blive udvist. Men det slipper hun umiddelbart for, da retten har gjort udvisningen betinget.

Kvinden har under retssagen erkendt, at hun sendte mailen. Men hun ville frifindes for spiontiltalen. Faktisk ville hendes forsvarer have sagen afvist på grund af et for upræcist anklageskrift, men den anmodning afviser retten.

Den 49-årige kvinde har forklaret, at hun sendte listen med navne på påståede Gülen-tilhængere til det tyrkiske departement for cyberkriminalitet, så politiet i Ankara kunne 'undersøge deres sociale medier'.

- Det handler om personernes delinger på sociale medier. De indeholdt fornærmelser, fake news og indhold med tyrkiske soldater, der døde. Delingerne var nedværdigende, sagde hun i et retsmøde tidligere i marts.

Hun fortalte også, at det var navne på naboer, hendes børns tidligere lærere og 'venner'.

Anklager Susanne Kjølhede talte i sin procedure i sidste uge for netop en fængselsstraf på seks måneder. Hun mente samtidig, at kvinden skulle udvises, hvilket hun altså nu slipper for.

- Når der sker videregivelse af oplysninger til fremmed efterretningstjeneste, er det en ganske alvorlig ting, sagde hun i retsmødet.

- Tiltalte er med til at trække en politisk konflikt fra Tyrkiet op til Danmark. Man skal ikke her i landet frygte at blive angivet til en udenlandsk efterretningstjeneste, fordi man tilkendegiver helt legitime holdninger og sympatier.

Læs også: Sådan arbejder danske spioner