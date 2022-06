Tys-tys om to anholdte

Der er tilsyneladende god grund til at undlade at orientere offentligheden om årsagen til, at Midt- og Vestjyllands Politi lørdag aften afspærrede et område i det centrale Thisted i flere timer, mens betjente og teknikere arbejdede intensivt med at undersøge, hvad der senere kan vise sig at have været gerningssted for en alvorlig forbrydelse.

Heller ikke efter, at Midt- og Vestjyllands Politi søndag eftermiddag har anholdt to personer, er der åbnet op for flere oplysninger om sagen.

Søndag eftermiddag har politiet anholdt to personer i forbindelse med efterforskningen, lyder det kortfattet fra vagtchef Ole Vanghøj, Midt- og Vestjyllands Politi, i en kommentar til Nordjyske.dk.

Tidligere søndag gav hans kollega, vagtchef Allan Riis, en orientering om det, der foregik lørdag aften i Thisted ligeledes til Nordjyske.dk.

- Vi modtog pinselørdag en anmeldelse af et strafbart forhold. Vi var lørdag aften til stede med flere patruljer i Thisted for at efterforske det forhold, sagde vagtchef Allan Riis.

Han afviste at uddybe, hvad det strafbare forhold handlede om. Men han oplyste, at politiet var til stede i hjertet af Thisted fra klokken cirka 19.45 til omkring klokken 22.

- Der er tale om en isoleret hændelse, så beboerne i Thisted behøver ikke føle sig utrygge, fastslog vagtchefen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Nordjyllands Politi.