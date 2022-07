Tysk fængselspræst pågrebet med hash i kebabber

En katolsk fængselspræst er mistænkt for at forsøge at smugle hash og mobiltelefoner ind i et fængsel i den tyske by Heinsberg, der ligger tæt på grænsen til Holland.

Ifølge en fortrolig rapport fra det tyske justitsministerium ankom præsten til fængslet med 13 kebabber, der var tiltænkt et arrangement i ungdomsafdelingen af fængslet.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ved et tjek af en af kebabberne viste det sig dog ifølge den tyske avis Bild, at den hverken var fyldt med kød eller grøntsager, men med, hvad der så ud til at være, pakker med stoffer i.

I alt blev der fundet 153 gram hash samt adskillige mobiltelefoner og opladere i fem af de 13 kebabber, som præsten havde med ind i fængslet.

Fængselsdirektøren har ikke ønsket at kommentere sagen over for dpa og henviser til anklagemyndigheden i Aachen, som er den store by i området lidt syd for Heinsberg.

En talsperson for anklagemyndigheden kunne heller ikke oplyse om sagen.

Ifølge en talsperson for Aachen Stift er fængselspræsten blevet fritaget for sine pligter permanent, og der er iværksat arbejdsretlige foranstaltninger.

Det er ikke første gang, at en fængselspræst ser sit snit til at bruge sin position til at smugle ting ind i fængsler.

I januar i år blev en amerikansk tidligere fængselspræst idømt tre års betinget fængsel for at lade sig bestikke.

Fængselspræsten, der arbejdede i et fængsel i Waymart i den amerikanske delstat Pennsylvania, tog imod penge for at smugle ulovlige genstande ind i fængslet.

Det fremgår af en pressemeddelelse om præstens dom på det amerikanske justitsministeriums hjemmeside.

Det var blandt andet cigaretter, et par Gucci-solbriller og pornoblade, som fængselspræsten blev dømt for at smugle ind til de indsatte i fængslet.