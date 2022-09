Tysk familie identificeret i flystyrt

Det var den 72-årige tyske forretningsmand Peter Griesemann, der søndag styrtede ned i Østersøen med sin familie i privatfly. Familien antages at være omkommet

Søndag aften styrtede et Cessna privatfly med fire passagerer ned i Østersøen nær Gotland.

Det er nu kommet frem, at der var tale om den 72-årige tyske forretningsmand Peter Griesemann, hans 68-årige kone Juliane, datteren Lisa på 26 år og en mandlig bekendt på 27 år.

Det bekræfter venner til familien til det tyske medie Express.

Det norske medie Dagbladet skriver, at den tyske familie antages at være omkommet i styrtet.

Peter Griesemann, der formodes at have fløjet flyet, var ejer af luftfartsfirmaet Quick Air Jet Charter, der specialiserede sig i private flyvninger, og han var ærespræsident for karnevalet Blauen Funken i Köln.

Kabinetrykket faldt

Allerede efter takeoff meldte piloten om trykproblemer i kabinen, og kort tid efter var det ikke længere muligt at komme i kontakt med flyet.

Jagerfly fra Danmark og Tyskland var i luften for at undersøge situationen. Piloterne meddelte, at de ikke kunne se nogen i cockpittet.

Omkring klokken 19.30 befandt flyet sig i cirka 10.000 meters højde. Herefter begyndte det dog hurtigt at tabe højde, inden det styrtede ned klokken 19.45.

Der er ikke nogen officielle udmeldinger om årsagen til ulykken.

Det svenske nyhedsbureau TT har talt med en flysikkerhedsekspert, der vurderer, at trykket i kabinen kan være blevet reduceret. Det kan medvirke til, at de ombordværende mister bevidstheden.

- Af en eller anden grund har den lufttætte kabine haft en lækage, siger flysikkerhedseksperten Hans Kjäll fra Nordic Safety Analysis Group.

- I den højde, som selv disse små fly befinder sig i - omkring 10.000 meter - er der meget lidt ilt. Man bliver bevidstløs på 30 sekunder, siger han til TT.

Ekstra Bladet følger sagen.

